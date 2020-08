Discotheken mogen toch niet open: ‘In elke sector is geprobeerd om te werken met corona. Waarom mogen wij dat niet?’

Rijkhalzend keken clubeigenaren uit naar 1 september: dé datum voor een mogelijke heropening van het nachtleven. Maar het aanhoudende besmettingsrisico gooit die deur weer dicht, dat laat de belangenvereniging Nachtbelang weten na een gesprek op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Nachtclubs tasten letterlijk en figuurlijk in het donker. ,,In elke sector is geprobeerd om te werken met corona. Waarom mogen wij dat niet?”

Michiel Bouwens van Boode in Bathmen vind het maar een triest gezicht, lopend door de lege discozalen. ,,Het zijn zulke leuke avonden om aan het werk te zijn”, vertelt hij met weemoed. “Ik sprak een van onze mensen gister en hij zei: ‘Ik mis het gewoon écht.’ Maar we hebben gewoon geen idee hoe lang dit gaat duren. We hebben behoefte aan duidelijkheid. Wat wel en niet mag, wijzigt elke keer. Als ze nu zeggen: heel 2020 wordt niks, dan is dat zuur maar dan kunnen we 1 januari door. Je kunt nu met niemand afspraken maken.”

Noodkreet

Eerder deze maand stuurde Nachtbelang namens 100 clubs, 4500 bedrijven en 75.000 man personeel een noodkreet naar premier Rutte over het gebrek aan duidelijkheid. Rutte had kort geleden al aangegeven niet optimistisch te zijn over de versoepeling voor het nachtleven.

Martijn Gerretsen van feestcafé De Tijd in Deventer had rekening gehouden met dit doemscenario. ,,Het is absoluut niet leuk, maar we hebben er wel rekening mee gehouden. Maar wanneer mogen we wel open? Misschien wel met toegangscontrole en een temperatuurmeting, of toegang geven aan een bepaalde leeftijdscategorie... Maar als feestcafé is het een no-go. Je kunt je gaan afvragen: moet je dan je concept gaan ombouwen? Van feestcafé naar bruin café bijvoorbeeld. Daar is het denk ik nog te vroeg voor.”

Alternatieven

Clubeigenaren proberen alles aan te grijpen om toch met iets over de brug te komen voor hun bezoekers. Jan Pieffers van Dieka in Markeloo heeft de nodige plannen al klaarliggen om op kleine schaal iets te doen. ,,Dat wordt dan een zitfeestje, maar dat is gewoon niet hetzelfde. Dat doe je misschien 2 of 3 keer, dan heb je het wel gezien.”

Het lijkt oneerlijk dat kroegen en cafés wel open mogen. Hoe denkt Jan daarover? ,,Ik ben blij voor de kroegbazen dat ze kunnen draaien, maar waarom wij niet? Geef ons ook een kans om een keer open te gaan. Net zoals we er in alle sectoren mee moesten leren omgaan. Als je het niet probeert, zul je het ook niet weten.”

80 procent verlies

Hoe lang de discotheken het nog uithouden, is nog maar de vraag. Sommigen denken eraan om de stekker eruit te trekken, vertelt de eigenaar van Boode in Bathmen. Zijn club houdt het gelukkig nog even uit dankzij zijn restaurant, De Brasserie. ,,Maar we hebben een omzetverlies van 75 tot 80 procent. De NOW en tegemoetkomingen zijn niet genoeg. Ik teer in op mijn eigen vermogen en het is niet gek als je dan denkt: waarom zou ik het nog doen? Hoe ver moet ik nog gaan? Ik vind dat de sector niet genoeg ondersteund wordt en dat het probleem onderschat wordt. Voor een boel zal het echt te laat zijn.”

Toekomstperspectief

Voorlopig probeert feestcafé De Tijd de lange adem te zoeken. ,,Wij hebben een bewezen concept en dat moet je zo lang mogelijk overeind houden. Mijn gevoel zegt dat het niet eeuwig gaat duren. Gezondheid gaat nu voorop. Ik ga er vanuit dat de boel straks weer open mag.”

Club Dieka zingt het voorlopig ook uit, maar steun is er voor de branche wel nodig. ,,Ik vraag me af wat Rutte en De Jonge straks zullen vertellen. Onze sector heeft eindelijk aan tafel gezeten, we zijn lang gewoon genegeerd. Er wordt nu eindelijk geluisterd.”

Jeroen van Broekhoven kijkt namens Nachtbelang hoe de toekomst van de evenementenbranche weer vorm kan krijgen. ,,Ondanks deze teleurstelling zijn we blij met het goede gesprek aan tafel. We gaan nu samen met de branche bekijken hoe we onder de huidige omstandigheden wel open zouden kunnen. Ook gaan we met het ministerie van Economische Zaken in gesprek over een beter steunpakket.”

Dinsdag komt de ministeriële coronacommissie weer bijeen om te overleggen over de ontwikkelingen van het virus. Aansluitend geven Rutte en ‘coronaminister’ Hugo de Jonge een persconferentie over de huidige situatie.