Dit doodgewone goedje helpt slippende treinen de herfst door

Opvolger gezocht... Familiaire verwoes­ting ligt op de loer bij familiebe­drij­ven

22 oktober Jaarlijks gaan zo’n 10.000 familiebedrijven over naar de volgende generatie. Dat gaat lang niet altijd goed. ,,De familiaire schade is soms groot’’, weet Tom Meuleman. Hij begeleidt familiebedrijven in Oost-Nederland en publiceerde er een boek (‘Opvolger gezocht') over.