Dit herinneren Stentor-lezers zich nog van die ijskoude winter van 1979

Toen Corry Overmars uit Hasselt deze oproep zag, dacht ze: ,,Ik ga eens op de zolder kijken, want volgens mij moeten daar nog schaatsen liggen in een kastje.” Ze opent de kastdeurtjes en ziet twee nette pakketjes, ingepakt in vergeelde Zwolsche Couranten (voorloper de Stentor) van 5 januari 1979. Twee paar houten Friese doorlopers, maat 28 en 30. ,,Het was de laatste keer dat ik geschaatst heb, want na een paar keer hard vallen vond ik het wel genoeg. Ik had een dikke knie, mijn man Dolf een zere kont”, vertelt Corry, toen 37 jaar.