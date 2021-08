Dit is het weerbericht voor augustus: wisselvalligheid troef

31 juli 2020: 37 graden, ‘tropisch warm’. 31 juli 2021: misschien krap aan twintig graden met keiharde neerslag, het einde van de maand van de overstromingen in Limburg. Het geklaag over de Nederlandse zomer die maar niet op gang wil komen, is volop te horen. Het buitenland kampt juist met andere problemen: hittegolven in Zuidoost-Europa, bosbranden in Turkije . Wat zijn de vooruitzichten voor augustus?

Begin juli was het devies van Weerplaza nog om de paraplu binnen handbereik te houden, gezien het ‘licht wisselvallig zomerweer’ dat in elk geval de eerste weken van juli zou kenmerken. Grillig, verdeeld, lokaal grote verschillen. Op zichzelf is dat niet vreemd, legde weerman Wilfred Janssen van Weerplaza toen uit: ,,Ons land ligt op de grens van koeler en warmer en dan kan het alle kanten op.”

Een maand later is de ligging van Nederland niet veranderd, en dus kan het weer nog steeds alle kanten op. Begin juli was de voorspelling nog dat er bij de overgang naar de nieuwe maand een hogedrukgebied af zou zakken richting ons land, dat mogelijk een periode stabiel zomerweer zou kunnen opleveren. Komt dat uit?

Eerst: zomer ver te zoeken

In de nieuwstee ‘30-Daagse’ meldt Weerplaza dat het einde van de wisselvallige periode nog niet in zicht is - die houdt in elk geval tot half augustus aan, meldt weerman Wilfred Janssen.

31 juli 2021: regen in de binnenstad van Hengelo. Hebben we de plu hier de komende maand ook nog voor nodig?

In de eerste dagen van augustus gaat de gemiddelde temperatuur eerst nog wat verder dalen, aldus Janssen. ,,Gemiddeld voor deze periode is een graad of 22 tot 23, daar komen we de komende dagen waarschijnlijk ook niet aan.” De buien blijven aanhouden, er is weinig ruimte voor de zon: ,,Dus de zomer is ver te zoeken.” Janssen vertelt dat we ook de komende tijd op het grensvlak tussen koele en minder koele lucht zullen blijven liggen.

Dan: warmte via een omweggetje?

Naarmate de maand vordert, kan het wisselvallige weer in onze omgeving nog wel eens langer stand houden, is de inschatting van weerman Janssen. Is er dan niet een klein beetje hoop om wat lekkerder warm weer? ,,De grens van zeer warme lucht uit Zuid-Europa komt misschien wat noordelijker te liggen, misschien wel ten noorden van de alpen, maar of het ook echt in de buurt van ons land komt, dat is nog een beetje de vraag.”

Via een ‘omweggetje’ zou warmere lucht uit Zuidoost-Europa ons land nog kunnen bereiken, ,,maar dat is dan ook meteen van die zwoele lucht, wat ook weer buiig weer oplevert.”

Voor het warme weer naar Zuid-Europa? Wie in 2021 het echt heet wil hebben, zoals het dat in Nederland in de zomer van 2020 was, moet wel echt richting het zuiden van Europa. De Alpen, Noord-Italië en het noorden van Balkan krijgen in de huidige voorspelling van Weerplaza aan het begin van augustus te maken met noodweer. Warmte en droogte voeren de boventoon in Zuid(oost)-Europa. Dat kan ook het nodige gevaar opleveren: nu al zijn landen in Zuidoost-Europa bezig met evacuaties vanwege (verwachte) bosbranden.

Orkaanseizoen

Richting het einde van augustus zou er ook wel eens wat warme lucht kunnen doorsijpelen, en dat kan dan ook weer voor flinke neerslag zorgen. Maar, maakt Janssen als kanttekening: ,,Dat betekent niet dat het elke dag nat is: één zware bui kan dan meteen heel veel neerslag opleveren, maar als het vervolgens de zes dagen daarna helemaal droog is, dan hoor je natuurlijk niemand klagen.”

Uiteindelijk blijft het qua weersverwachting onzekerheid troef, want eind augustus is er ook nog het orkaanseizoen dat op gang komt: ook dat kan het weer in ons land heel sterk beïnvloeden. Een hittegolf van achttien dagen, zoals in augustus 2020, hoeven we in elk geval niet te verwachten.

31 juli 2020: met een paraplu beschutting zoeken tegen de zon. Zo'n hitte lijkt er de komende maand niet in te zitten in onze omgeving.