Dit is waarom mensen bier naar artiesten gooien

Eeuwenoud café De Moespot gekocht door Vollenhoof­se restaurant­ei­ge­na­ren, maar wat ze ermee gaan doen houden ze nog even voor zich

De broers Peter Ian en Raimon Pot, eigenaren van restaurant Robuust in Vollenhove, nemen café De Moespot over. Ze willen het voortzetten in de geest van de laatste uitbater, de september vorig jaar op 77-jarige leeftijd overleden Reinier Belt.

8 juni