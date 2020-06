Dit jaar in eigen land op vakantie? Dit ben je kwijt aan toeristenbelasting in Oost-Nederland

Hoewel de grenzen van het buitenland langzaam weer opengaan, zit een uitgebreide zonvakantie er in veel gevallen nog niet in. In eigen land op vakantie gaan, lijkt de aanstaande trend. De verschillen in de regio zijn echter groot. Toeristen die bijvoorbeeld de nacht in Overijssel door willen brengen, zijn duurder uit dan vorig jaar. De toeristenbelasting is daar gemiddeld met 8,2 procent verhoogd ten opzichte van 2019.

Een doorsnee gemeente in de provincie heft dit jaar 1,15 euro per nacht. Hoewel dat om een stijging ten opzichte van vorig jaar gaat, is het alsnog het laagste gemiddelde van alle provincies, blijkt uit onderzoek van Bungalowparkoverzicht.nl. Landelijk gezien is een toerist 1,82 euro per persoon, per nacht kwijt.

In onze regio verschilt het aardig per gemeente, wat je kwijt bent aan toeristenbelasting. Zo zijn Apeldoorn, Lochem en Zutphen relatief duur met zo'n 2,50 euro per nacht. In de gemeente Olst-Wijhe ben je maar 0,50 cent kwijt aan toeristenbelasting en in Lelystad en Meppel wordt helemaal geen toeristenbelasting geheven.

Wel of niet toeristenbelasting?

Daar moet in Lelystad overigens verandering inkomen, vertelt communicatie-adviseur Dick Nauta. ,,Er is nog nooit toeristenbelasting geheven in Lelystad, maar er is wel voorgesteld om het in te voeren. Vanwege het coronavirus is het voorstel uitgesteld’’, vertelt Nauta. Waarom nu wel opeens toeristenbelasting? ,,Om inkomsten te hebben.’’ Hoeveel de gemeente hoopt dat dergelijke belasting op zou brengen, is niet bekend.

Zodra het woord 'toeristenbelasting’ wordt uitgesproken, windt Alexander Rebel, eigenaar van hotel De Lange Jammer in Lelystad, zich al op. ,,Toeristenbelasting heffen, daar ben ik het helemaal niet mee eens.’’ Al jaren staat zijn hotel in Lelystad-Haven en al die tijd ziet de omgeving er even treurig uit. Hij is het dan ook niet zozeer oneens met de toeristenbelasting zelf, maar eerder met waar de opbrengsten aan uitgegeven worden.

,,De belasting zelf is goed, maar dan wil ik ook de garantie hebben dat elke cent die erin gestoken wordt terugvloeit naar de gemeente. Dat dat geld gaat naar onderhoud of bijvoorbeeld bewegwijzering; het ziet er hier (Werkeiland, red.) niet uit. Al jaren niet.’’

Geen verschil

In Meppel wordt er momenteel ook geen toeristenbelasting geheven, maar of de hoteleigenaren daar nu ontzettend blij mee zijn? ,,Het zou geen verschil maken als er wel toeristenbelasting wordt geheven’’, denkt een woordvoerder van City Hotel Meppel. ,,Landelijk gezien is het met een paar euro toegenomen, dat valt wel mee. De gemeente heeft voor nu besloten geen toeristenbelasting te heffen, maar anders zou het ook niet veel zijn.’’

In Lochem, waar het relatief duur toeven is, merken hotels niet veel van de ‘dure’ toeristenbelasting. ,,Dat heeft geen invloed op het aantal toeristen in Lochem’’, laat hotel Hart van Lochem weten. ,,We merken er ook niets van hoor, die hoge toeristenbelasting. Maar ik ben dan ook net begonnen, ik weet niet precies hoe dat hoort te gaan.’’

Meer dan verdubbeld

Voor Dalfsen - waar de toeristenbelasting ten opzichte van 2019 meer dan verdubbeld werd - is door de gemeente onderscheid gemaakt tussen zogenoemde short- en longstay. De shortstay (hotels en B&B's) met ‘veel kort verblijvende toeristen’ hebben een hoog overnachtingstarief per persoon per nacht, ten opzichte van bijvoorbeeld vakantieparken en -woningen, schrijft een woordvoerder van de gemeente Dalfsen. Het tarief van de toeristenbelasting was volgens de woordvoerder al jaren hetzelfde.

Met de verhoogde tarieven (1,35 euro per persoon per nacht voor een hotel) hoopt Dalfsen een kleine 200.000 euro binnen te halen, wat besteed wordt aan fietspaden, cultuur en onderhoud aan bijvoorbeeld het pontje Hessum.

Tientje per nacht

De stijgingen (en dalingen; in Bronckhorst werd de toeristenbelasting zelfs verlaagd) zijn niets vergeleken bij de hoogte van de toeristenbelasting in het westen van het land. In Amsterdam is men gemiddeld 10,80 euro kwijt. In Rotterdam (7,24 euro) en Zaanstad (7,00 euro) valt de toeristenbelasting ook relatief hoog uit.