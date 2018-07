Dit moet je allemaal missen als je weggaat in je vakantie

videoWordt het een croissantje met uitzicht op de Middellandse Zee of een ijsje bij het Heerder strand? Midden-Nederland is de 6-weekse oase ingestapt die zomervakantie heet. Dat betekent dat de komende tijd de wereld even verandert: Geen files meer, niet meer staan in de trein, sneller aan de beurt in de supermarkt. Wie weggaat uit ons land moet dat missen, net als het begin van de Eredivisie op 10 augustus en alle festivals en evenementen die hier onder staan.

Volgens cijfers van NBTC Holland Marketing gaan 7 van de 10 Nederlanders deze zomer op vakantie. Daarvan gaan 8,7 miljoen mensen naar het buitenland (meest Frankrijk) en kiest 2,5 miljoen voor een lange vakantie in eigen land (meest Limburg en Gelderland). Mede door het zonnige weer tot nu toe wrijven de toeristische ondernemers zich in de handen. Zo is het al wéken topdrukte in één van de grootste openluchtbaden van ons land: het Boschbad in Apeldoorn.

Zwembad

,,Het is in jaren niet zo druk geweest’’, zegt manager André Bruins van Accrès, waaronder het 84 jaar oude Boschbad valt. Volgens Bruins is het bad goed voorbereid op de topdrukte. ,,We schakelen steeds. Hoe drukker het wordt, hoe meer personeel we invliegen. Dat zijn we ook verplicht volgens de veiligheidsnormen.’’ Ondanks de massale toeloop, is er nog ruimte genoeg in en rond het zwembad. ,,We kunnen het prima aan. Ook al is het hartstikke druk, het is hier prima toeven. Rondom het bad, op een van de strandjes of in de schaduw van de bomen.’’

Camping

Molecaten Park De Koerberg in Heerde ziet dezer dagen de reserveringen binnenstromen. Het vakantiepark heeft bungalows, chalets, trekkershutten maar ook plekken voor tenten, caravans en campers. Volgens receptioniste Anne-Britt Wiedemeijer zijn vooral de kampeerplekken heel gewild. ,,Mensen durven het aan nu het weer zo fantastisch is. Bovendien hebben we tot 22 juli een kermis op het terrein. Dat is een grote attractie.’’ De echte drukte barst vanaf volgend weekend los. ,,Dan krijgt ook het noorden van land vakantie en zijn we op een paar plekken na, volgeboekt. Het is nu volle bak vooruit tot begin september.’’

Klussers

Er zijn ook steeds meer mensen die de zomervakantie aangrijpen voor een ingrijpende verbouwing in het huis. ,,Dat heeft te maken met de huizennood”, zegt Maarten Post van Hornbach Bouwmarkt. ,,Door de krapte op de huizenmarkt lukt het mensen niet om het huis te kopen dat ze graag willen, dus besluiten ze maar om hun bestaande huis te verbouwen. En dat doen ze dan het liefst in de zomervakantie, omdat dat minder ongemak geeft. Dan kunnen ze de hele klus in een beperkte tijd doen. Bovendien is er dan vaak ook makkelijk een oplossing voor de kinderen te vinden, die dan bijvoorbeeld naar een zomerkamp gaan.” Hornbach richt zich met advertenties op deze vakantieklussers, maar volgens Post levert dat niet een piek in de omzetcijfers op.

Dit brengt de zomer van 2018

1. Theater op 't Zand in Kootwijk

Theater op ´t Zand is een gratis toegankelijk cultureel festival op het Kootwijkerzand bij Apeldoorn. Op 21 juli is er ditmaal een programma met als thema. Het in samenwerking met Staatsbosbeheer georganiseerde festival bestaat uit visuele acts, kinder- en volwassenentheater, dans, wereldmuziek, en workshops. Ook biedt het een podium aan nieuw talent. Het festival leent zich prima in combinatie met een fietstocht of wandeling op en rond de grootste zandverstuiving van West Europa. www.theateroptzand.nl

Volledig scherm Theater op 't zand vorig jaar. © Rob Voss

2. De Deventer Boekenmarkt

De Deventer Boekenmarkt wordt ditmaal op 5 augustus gehouden. Bij deze 30e editie zijn er meer dan 850 kramen gevuld met vele duizenden boeken: ruim 6 kilometer aan markt. Verder is er een uitgebreid randprogramma met muziek, kunst en exposities. Zaterdag 4 augustus is er het poëziefestival 'Het Tuinfeest' en kunnen platenliefhebbers in het Burgerweeshuis terecht voor een vinylbeurs. www.deventerboekenmarkt.nl

3. Veluws Zandsculpturenfestijn

Nog tot en met de herfstvakantie is in Garderen 't Veluws Zandsculpturenfestijn te bezichtigen. Bij het festijn, dat ditmaal voor de tiende keer gehouden wordt, hebben internationale zandkunstenaars sculpturen met als thema 'Hollandse Meesters" neergezet. Daarbij zijn leven en werken van bekende schilders uitgebeeld in zand. zandsculpturen.nl

Volledig scherm Een omstreden kunstwerk bij de Zandsculpturen van dit jaar. © Rob Voss

4. Kunst aan de IJssel in Zutphen

Zo’n 100 kramen met kunst staan op zondag 26 augustus voor het publiek klaar tijdens Kunst aan de IJssel in Zutphen. De vele kunstuitingen die er te zien zijn, variëren van schilderkunst tot textielkunst en edelsmeedkunst, naast keramiek en beeldhouwwerk. De kunstenaars komen merendeels uit de regio. www.kunstaandeijssel.nl

5. EK Beachvolleybal Apeldoorn

Tot en met zondag 22 juli wordt op het Marktplein Apeldoorn het EK Beachvolleybal gehouden. De Apeldoornse binnenstad straalt tijdens dit evenement een strandsfeer uit. Lounge-dj’s draaien muziek, er is voor kinderen een puzzeltocht en het is mogelijk een Beach Barretocht te maken. Kinderen kunnen leren koken, timmeren of knutselen. www.uitinapeldoorn.nl

Volledig scherm Het Marktplein in Apeldoorn tijdens het EK Beachvolleybal. © Gemeente Apeldoorn

6. Gondelvaarten Kop van Overijssel

In Dwarsgracht (28 juli), Belt-Schutsloot (10 augustus) en Giethoorn (25 augustus) worden de jaarlijkse gondelvaarten gehouden. Boten met muziek, gevolgd door prachtige creaties op versierde en verlichte boten vormen een sfeervolle parade door de grachten. De huizen langs de waterkant in de spotlights en verlichte tuinen en bruggetjes in het dorp maken het plaatje compleet. www.gondelvaartgiethoorn.nl

Volledig scherm Hylkemaweg met Monstervis. © Wilbert Bijzitter

7. Kamper Uitdagen in Kampen

In verschillende plaatsen worden braderie-markten gehouden. De Kamper Uitdagen trekken veel publiek. Daar komen uit het hele land tienduizenden bezoekers op af. Ze worden dit jaar op 26 juli, 2, 9, 16 en 23 augustus gehouden. Naast de braderie is er het Food en Truck Festival, culinaire markt, kleedjesmarkt en Jong talenten show. www.kamper-uitdagen.nl

Volledig scherm De namaakkoe aan de Nieuwe Toren is het symbool voor de Kamper Uitdagen. © Eigen foto

8. Mud Mania in Lemelerveld

Wie van autocross houdt kan op zaterdag 28 juli naar Mud Mania in Lemelerveld. De racerij begint om 10 uur, maar de finale is pas om 18 uur. Bij deze wedstrijd rijden aangepaste auto’s door een bak modder van 50 meter lengte. Na elke ronde wordt er meer modder gemaakt zodat het steeds moeilijker wordt om er doorheen te komen. www.mudmania.nl

Volledig scherm Naast relatief reguliere auto's binden bij Mud Mania in Lemelerveld ook speciaal gebouwde auto's de strijd aan. Met elkaar, maar ook met de modder, die per ronde toeneemt. © Mud Mania

9. Stöppelhaene Raalte

Van 22 augustus t/m 26 augustus wordt in Raalte het jaarlijkse oogstfeest Stöppelhaene gehouden. Er zijn zo’n veertig activiteiten, die merendeels gratis te bezoeken zijn. Jaarlijks komen zo’n 120.000 mensen op het feest af. Dit jaar zijn er optredens van o.a. Racoon, André Hazes jr., Lil'Kleine, Chef'Special. Verder is er een oogstcorso, braderie, kermis en oldtimertoertocht. www.stoppelhaene.nl

Volledig scherm Scouting Raalte bij de optocht vorig jaar. © Gerard Vrakking

10. Stratenfestival Zwolle

Tijdens het jaarlijkse Stratenfestival op 17 augustus in Zwolle zijn er vele optredens van regionale en landelijke artiesten op 18 podia verspreid over de stad. Ieder podium heeft een eigen thema, zoals dance, pop, rock, western en Nederlandstalig. Dit jaar komen onder andere Sieneke, Stef Ekkel, Monique Smit en Grad Damen. www.stratenfestivalzwolle.nl

Volledig scherm Drukte bij het Stratenfestival in Zwolle. © Pedro Sluiter Foto

Wat doen we met de kinderen?

Voor wie niet weet wat te ondernemen met kinderen kan gebruik maken van een website die door de regionale bureaus voor toerisme speciaal voor de zomer van 2018 is gelanceerd. Daarop kan een kind door een quiz zelf zoeken naar activiteiten die het leuk vindt. Op grootgeldersavontuur.nl ontdekken de kinderen door het invullen van een vragenlijst of ze een sportieveling, natuurvriend of weetjesvreter zijn. De site wijst onder andere de plek aan waar de steen ligt die het exacte midden van Nederland markeert.