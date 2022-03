Het besluit van de kiezer leidde in Oost-Nederland in meerdere gemeenten tot verbaasde blikken op de uitslagenavond. Van een verpletterende nieuwkomer in Hattem en een alleenheerser in Zeewolde tot een bloedstollende strijd om de verkiezingswinst in Heerde én Zwolle. Dit zijn de 5 meest verrassende verkiezingsuitslagen in Oost-Nederland.

1. Waanzinnige race in Heerde

Elke stem telt, zo beweren politici en docenten vaak goedbedoeld. Dat dit een enkele keer ook letterlijk het geval is, bleek gisteren tijdens een zinderende uitslagenavond in Heerde. Na een roerige periode met een opgestapte burgemeester en een vertrokken wethouder was de gemeente toe aan rust en stabiliteit. De hamvraag: welke partij wordt de grootste en mag het voortouw nemen in de coalitie?

Rond 23.00 uur bereikte de eerste uitslag burgemeester Jan Willem Wiggers in dorpshuis De Heerd. Conclusie: het CDA is de grootste met 1083 stemmen, welgeteld twee meer dan GemeenteBelang Boerenpartij (GBP). Er volgden 90 slopende minuten waarna de definitieve uitslag alsnog voor een verrassing zorgde: niet het CDA, maar GBP is de winnaar. Het verschil: één stem. ,,Dat ik dit nog mee mag maken”, stamelde de geëmotioneerde winnaar Wim de Weerdt.

Volledig scherm GemeenteBelang Boerenpartij, met links lijsttrekker Wim de Weerdt, bleek tóch de winnaar in Heerde. © Armon Veeneman

2. Alles op z'n kop in Hattem

De meeste nieuwkomers doen tijdens de campagne verwoede poging om de aandacht van de lokale kiezer op zich te vestigen met als ultiem doel: een plekje verdienen in de raad. Een streven dat vaker mislukt dan slaagt. Je hebt ook nieuwkomers, die wat minder voorzichtig hun entree in de politiek maken. Vraag dat maar in Hattem.

Een enorme juichkreet vulde de zaal De Marke gisteravond toen de politieke aardverschuiving zich op het scherm ontvouwde. Nieuwkomer Hattem Centraal, afgelopen jaar ontstaan uit twee opgestapte VVD’ers, werd in één klap de grootste. De dolgelukkige lijsttrekker Gina Guldenaar vloog nummer twee op lijst Frank Nico Hogeweg om de hals. ,,Hattem heeft de lokale partij meer dan omarmd”, zei ze glunderend.

Volledig scherm Hattem Centraal is de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Gina Guldenaar vliegt Frank Nico Hogekamp om de nek. © de Stentor

3. Forum krijgt geen voet aan de grond op Urk

Forum-boegbeeld Thierry Baudet werd zaterdag nog als held toegejuicht op Urk. Hij wilde er zelfs gaan wonen ‘als we de helft van de zetels pakken’, klonk het ambitieus. Diverse mensen, vooral vrouwen, omhelsden de partijleider in het vissersdorp. Er klonk applaus, ‘we houden van je’ werd over straat geschreeuwd.

Desalniettemin kreeg Forum geen voet aan de grond op Urk. Sterker nog: met 2,8 procent van de stemmen was de partij niet eens in de buurt gekomen. De teleurgestelde FvD-lijsttrekker Joas van der Reest wijt het onder andere aan ‘het Rusland-Oekraïne-verhaal’, de actieve rol van Baudet én de kracht van de SGP. Die partij werd namelijk de échte winnaar met een verdubbeling van drie naar zes zetels.

Volledig scherm FvD-lijsttrekker Joas van der Reest. 'Het is ook heel lastig geweest dat vanuit de partij niet de kans is gegeven om eigen verkiezingsposters te maken'. © Reina Halman

4. Alleenheerser in Zeewolde

Als de Nederlandse politiek ergens om bekendstaat, dan is het wel het poldermodel. Discussiëren, duwen, trekken, een scheut water bij de wijn en uiteindelijk rolt er een compromis uit dat alle betrokken partijen zo goed mogelijk proberen te verkopen.

In Zeewolde is polderen niet noodzakelijk. De lokale partij Leefbaar Zeewolde haalde namelijk met 10 van de 19 zetels de absolute meerderheid. Winst had Tom Zonneveld wel aan zien komen, maar dit? ,,Het is echt bizar’’. Toch is hij niet uit op alleenheerschappij. ,,We willen graag samenwerken met andere partijen, het liefst in een coalitie.’’

Volledig scherm Tot hun eigen verbazing en schrik behaalde Leefbaar Zeewolde de absolute meerderheid. © Jan Ruijne

5. Ultieme tweestrijd in Zwolle

Welke partij mag zich de grootste in de hoofdstad van Overijssel noemen? Na een razend spannende verkiezingsnacht is een middag later die vraag nog niet met zekerheid te beantwoorden. De exitpoll kondigde een klinkende verkiezingszege voor GroenLinks aan. Ze zouden dik 2 procent meer stemmen hebben dan tegenstrever ChristenUnie.

Uren later in de nacht blijkt het beeld vertekend: ChristenUnie en GroenLinks zitten véél dichter bij elkaar, zo blijkt uit voorlopige uitslag. Het verschil zou 38 stemmen verschil zijn in het voordeel van de christelijke partij. En dat in een stad met 57.000 inwoners. Politici van beide partijen bleven in vertwijfeling achter. Heen en weer geslingerd tussen euforie, tevredenheid en lichte teleurstelling. Vanavond maakte een hertelling aan alle onduidelijkheid een einde: ChristenUnie wint met 34 stemmen verschil.

Volledig scherm ChristenUnie-lijsttrekker Ruben van de Belt ziet zijn partij in de loop van de avond terugkomen in de strijd om verkiezingswinst in Zwolle. © Frans Paalman

