Dit zijn de beste treinstations van 2020: check hier jouw stad of dorp

Reizigers oordelen steeds tevredener over de treinstations in hun stad of regio. Dat blijkt uit de nieuwe Stationsbelevingsmonitor 2020 van ProRail en NS, waarvoor 70.000 reizigers zijn geënquêteerd. Best gewaardeerde station blijft het Limburgse Klimmen-Ransdaal, beste grote station Arnhem CS.

Station Dalfsen blijft onverminderd populair en is wederom het best gewaardeerde station van Overijssel. Landelijk gezien staat Dalfsen op plek 20, met 90 procent van de reizigers die blij zijn met dit station. Station Zwolle staat op 2 en Deventer op 3. in Flevoland staat Dronten op nummer 2. 74 procent is positief over dat station.

Schoon station

Stationsmanager Peter Ananias van station Dalfsen: ,,Het monumentale stationsgebouw en de huurder die zorgt voor een schone omgeving maken Dalfsen een geliefd station onder reizigers die in de buurt wonen of komen wandelen. Ondanks het minder aantal reizigers, blijven we die zorg samen in het station steken. Zodat wanneer het weer kan, het station in volle glorie straalt.”

Station Zwolle is vooral populair vanwege de tunnel, stelt stationsmanager Gertrud Kuis: ,,Het zorgt voor overzicht.’’ Station Steenwijk is het minst gewaardeerde station in Overijssel, waar slechts 49 procent van de reizigers het station een 7 of hoger geven.

Coronalockdowns

De reizigerstevredenheid zit al jaren in de lift. Beloonde in 2014 minder dan tweederde van de reizigers hun station met minstens het cijfer zeven, afgelopen jaar waren bijna 8 op de 10 (79 procent) zo positief. Dat is een procent meer dan de 77 procent tevreden reizigers in 2019.

Reizigers blijken zich opmerkelijk genoeg niet te storen aan het feit dat veel stationswinkels en horeca door de coronalockdowns gesloten zijn. ,,Door de lage reizigersaantallen was het rustig op stations, waardoor veel mensen het op stations aangenamer vertoeven vinden”, aldus Anneke de Vries, directielid van NS. Afgelopen jaar halveerde het aantal reizigers.

Rookzuilen weg

Juist vanwege corona is er alles aan gedaan om de circa 400 stations aangenaam te houden. ,,Zo hebben we extra ons best gedaan om het station schoon te houden.” Op grotere stations is altijd tenminste een horecagelegenheid open, zodat reizigers een kop koffie, iets te eten of een krantje konden halen.

2020 was ook het jaar waarin de laatste 390 rookzuilen en tabak uit de kiosken verdwenen. Ook dat beïnvloedde de tevredenheid niet negatief. ,,We hebben reizigers er niet specifiek naar gevraagd, maar uit eerder onderzoek bleek dat er brede steun voor was.”

Best beoordeelde station van Nederland is net als vorig jaar Klimmen-Ransdaal (Limburg). 96 procent van de reizigers is dolblij met het stationnetje met zijn authentieke stationsgebouw uit 1913. Nummer twee is het Groningse Zuidbroek en Boskoop-Snijdelwijk vervolmaakt de top drie.

Beste grote(re) stations zijn Arnhem CS (nummer 8), Rotterdam CS (10), Haarlem (13), Delft (17) en Utrecht (18). Grootste stijger is Driebergen-Zeist. 91 procent van de reizigers is positief over dat station, in 2019 was dat nog slechts de helft. Station dat afgelopen vijf jaar het meeste vooruitgang boekte is Waddinxveen.

Investeren loont

Volgens Ans Rietstra, directielid van ProRail, blijkt uit deze cijfers dat het aanpakken van stations loont. ,,Driebergen-Zeist en het gebied er omheen zijn afgelopen jaren compleet vernieuwd, samen met de gemeente. Er is een nieuwe fietsenstalling, parkeergarage en busstation gebouwd.” Waddinxveen kreeg nieuwe bankjes en verlichting. Ook werden de perrons verhoogd om gelijkvloers te kunnen instappen, de fietsenstalling uitgebreid en er kwamen onderdoorgangen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Minst populaire station bij reizigers is Den Helder-Zuid. Slechts 3 op de 10 bezoekers geeft het station minstens het cijfer 7. In de kelder staan ook de stations Arnhem Velperpoort, Nijmegen Dukenburg en Delft Campus. ,,Slecht scorende stations verdienen onze aandacht”, zegt de Vries van NS. ,,Sommige bevinden zich op afgelegen gebied, waardoor reizigers zich minder prettig voelen.”

‘Werk is nooit af’

ProRail en NS beklemtonen dat het ondanks corona belangrijk blijft in de stations te investeren. Rietstra van ProRail wijst op de eerdere prognoses die de reizigersaantallen komende twintig jaar met dertig procent zien stijgen. ,,Dat duurt nu iets langer, maar als het leven weer normaal wordt, keren de reizigers terug.” Investeringen in stations en de infrastructuur vergen bovendien vaak zes of zeven jaar.

Volledig scherm Reizigers op Eindhoven CS © Rob Engelaar

In de plannen transformeren stations steeds meer tot mobiliteitshubs, waarbij treinen, bussen en fietsinfrastructuur samenkomen. Ook woningen en bedrijven maken er deel van uit, vult ProRail aan. Rietstra: ,,Moderne stations trekken bedrijvigheid aan, dat zie je onder meer bij het nieuwe Utrecht Centraal en Breda CS.”

Het werk aan stations is nooit af, stelt De Vries van NS. ,,Er ligt een hele mooie lijst aan van stations die komende jaren een flinke upgrade krijgen.” Daaronder zijn oa Zwolle, Eindhoven CS, Nijmegen, Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk en Schiphol. In de plannen transformeren stations steeds meer tot mobiliteitshubs, waarbij treinen, bussen en fietsinfrastructuur samenkomen.

Volledig scherm Een medewerker van ProRail ontmantelt een rookpaal op station Sloterdijk. De stations zijn vorig jaar geheel rookvrij gemaakt. De NS stopte verder met de verkoop van tabak in zijn eigen winkels. © ANP