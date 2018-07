Dit zijn de cijfers van de Zwarte Cross

42

Bezoekers van de Zwarte Cross kunnen zich vermaken op in totaal 42 verschillende plekken. Dit zijn behalve de 33 podia bijvoorbeeld ook de stuntarena, zwemvijver en het Blagenparadijs.

25.000

Met 25.000 kampeerders heeft de Zwarte Cross-camping meer 'inwoners' dan menig dorp of stad in de Achterhoek. Lichtenvoorde telt er bijvoorbeeld ruim 12.000, Groenlo rond de 10.000 en Winterswijk iets meer dan 23.000. De camping heeft dan ook uitgebreid eigen sanitair, een campingwinkel en zelfs drie stages exclusief voor kampeerders.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Met 25.000 gasten heeft de camping van de Zwarte Cross meer 'inwoners' dan mening dorp of stad in de Achterhoek. © Jan Ruland van den Brink

0

Je auto neerzetten op één van de 10.000 officiële parkeerplekken van de Zwarte Cross kost 0 euro. Dat geldt ook voor een bezoek aan één van de 2.443 (spoel)toiletten. En een kaartje voor je kind kleiner dan 1,40 meter, kost ook 0 euro. Voor een muntje op het festival betaal je 2,50 euro, daar is onder meer een biertje of flesje water voor te koop. Voor de grote dorst kun je naar de Beugelbar van Grolsch: een halveliterfles kost daar twee muntjes.

40.000

Er werken ruim 40.000 mensen mee aan de Zwarte Cross. Dit gaat van opbouw, beveiliging en loonwerkers tot barmensen en technici. Al deze inzet leidt tot een omzet van ongeveer 12,5 miljoen euro (2017) en daarmee is de Zwarte Cross een Achterhoekse economie op zich.

30

Het 160 hectare grote terrein is omzoomd met liefst 30 kilometer aan hekwerk. Deze hekken zijn beplakt met zwart en wit plastic, om in- en uitkijk te voorkomen. De hekken staan door de omvang van het festivalterrein in drie dorpen, namelijk Lichtenvoorde, Vragender en Lievelde.

220.000

De Zwarte Cross is voor het eerst in de historie vooraf uitverkocht. Dat betekent dat nu al bekend is dat er over vier dagen gerekend 220.000 bezoekers zijn. Dat is overigens niet verwarren met 220.000 mensen, want de 25.000 campinggasten worden elke dag geteld als bezoeker. Bij elkaar zijn dit dus al 100.000 mensen. De overige 120.000 feestgangers zijn degenen met een dag- of weekendticket. Ook hier zitten mensen tussen die meerdere keren worden meegeteld als bezoeker.

1.921

Artiesten van over de hele wereld komen naar de Zwarte Cross. Vorig jaar waren het er 1.921, afkomstig uit 26 landen op 6 continenten. Dit zijn muzikanten (solo of uit één van de 250 bands) maar bijvoorbeeld ook theatermakers en kunstenaars. Daarnaast waren er nog 158 atleten op het festijn. Dit zijn vooral de professionele motorcrossers die de sportklassen op de crossbaan rijden.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm 158 atleten rijden mee op de Zwarte Cross. © Jan van den Brink

3.55

Het Zwarte Cross-lied voor dit jaar duurt 3 minuten en 55 seconden. Het is geschreven door über-Achterhoeker Hans Keuper, voorman van de dialectband Boh Foi Toch. Die band staat voor de tiende achtereenvolgende keer op het festival en dat is een record. 'Wi'j laot ons toch neet de bokse opbinden' is één van de regels uit het lied, waarin ook de Achterhoekse De Staat-gitarist Vedran Mircetic meespeelt.

22

De Zwarte Cross wordt voor de 22ste keer gehouden. De eerste editie van het festival was in 1997 in Hummelo en trok enkele honderden bezoekers. Het feest groeide daarna snel en belandde na enkele omzwervingen in de regio (onder meer Halle en Velswijk) in 2006 in Lichtenvoorde. De Schans is sindsdien de vaste plek voor het grootste festival van Nederland.

4

De Zwarte Cross telt drie volledige festivaldagen, maar eigenlijk wordt er vier dagen lang gefeest. De camping bij het festivalterrein gaat namelijk al op donderdag open. Om 12.00 uur openen de poorten en zoeken de meeste van de 25.000 gasten meteen een plekje om hun tent op te zetten. 's Avonds is er zelfs al een muziekprogramma, met optredens van Kennèh, Heavy Hoempa en Mental Theo. Maandag om 12.00 uur moet iedereen weer weg zijn en is het weer een jaar wachten.