Dit zijn de leukste plekken in de regio volgens de Terras Top 100

De wolf. De teek. De jakhals. Ze zitten me nu allemaal op de hielen

30 juni Mijn vader verzon vroeger toen ik klein was verhaaltjes voor het slapen gaan. Niet dat hij ze voorlas uit een boekje, nee, het ontsproot allemaal aan zijn creatieve brein. Nu kun je denken, wat leuk dat jouw vader dat deed, maar de verhaaltjes waren altijd bloedstollend. Ze gingen namelijk steevast over wolven. Hoe precies weet ik niet meer, maar dat ik sidderend van angst om uiteengereten te worden door wolven in mijn bed lag, weet ik wel. Ik kan me zelfs nog herinneren dat ik hem huilend terugriep en dat hij dan op mijn bedrand ging zitten en de geruststellende woorden sprak: ‘Wolven leven hier niet, die zitten wel duizend mijl van hier’. Hoe ver een mijl was, ik had geen idee.