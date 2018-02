Dit zijn de opmerkelijkste acties op Valentijnsdag

Van kussende kazen tot daten op het Vogeleiland in Deventer: Valentijnsdag staat voor de deur. De Stentor verzamelde de meest opmerkelijke acties in Oost-Nederland.

Voor de singles onder ons niet getreurd. Ook aan jullie is gedacht op Valentijnsdag. Vogeleiland in Deventer verandert vanavond in Valentijnseiland. Een romantische plek waar je jouw eerste (blind) date kan hebben. Ook de Zwolse kroeg Het Vliegende Paard organiseert dit jaar speciaal voor singles een evenement rondom Valentijnsdag. 'Het Tinderfeest in Het Vliegende Paard' op 15 februari is vooral bedoeld voor diegene die geen date heeft gescoord op de dag van de liefde.

McDonald's

Dit jaar kan je jouw lief meenemen naar een romantisch diner bij, jawel. McDonald's. Bij de vestigingen in Apeldoorn en Deventer kan je samen met je date of partner de liefde vieren. Het diner van de fastfoodgigant is compleet met een welkomstdrankje, amuse van het huis en bediening. 'Natuurlijk serveren we jullie liefdesmaal niet in de McDonald’s verpakkingen, maar op servies', schrijft McDonald's op Facebook.

Bij McDonald's in Zwolle, Kampen en Heerde kan je op Valentijnsdag gratis eten. Daar moet je wel wat voor overhebben. Bij de McValentijnskassa moet je jouw geliefde exact 60 seconden kussen, voor een gratis bestelling.

Kussende kazen

Houd jouw geliefde van kaas? Dan is dit misschien wel het cadeau dat je moet geven voor Valentijnsdag. Bij de Kaasman in Apeldoorn kon je al terecht voor een kaasletter, maar nu haakt de kaaswinkel ook in op Valentijn met kussende kazen.

Valentijnsspijker