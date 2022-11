Dit zijn de snelst groeiende bedrijven van de regio: ‘Wij zijn echt een handjes business’

Vijf bedrijven uit Oost-Nederland zijn opgenomen in de FD Gazellen top 100. De hoogste notering is voor ValidSign uit Eefde. Ook bedrijven uit Deventer, Zwolle, Zeewolde en Ermelo kregen dit jaar een vermelding. Hier lees je welke dit zijn.

Het is een prestigefeest voor kleine en grote Nederlandse bedrijven: de jaarlijkse Gazellen-uitreiking van het Financieel Dagblad. Daar worden de hoogst genoteerde kleine, middel en grote bedrijven uit de vier regio's (Noord, Oost, West en Zuid) beloond.

Daarnaast stelt het FD ook een lijst samen van de 100 snelst groeiende bedrijven uit het hele land. Op deze lijst vinden we ook dit jaar weer een handjevol bedrijven uit onze regio terug.

Plek 26 - ValidSign (Eefde)

Zoals het bedrijf ValidSign uit Eefde (gemeente Lochem). Het softwarebedrijf verovert de markt van het digitaal ondertekenen van documenten. ValidSign, opgericht in 2014, levert onder meer de ondertekeningssoftware van PostNL. Binnen het softwarebedrijf zijn 26 mensen vast werkzaam.

Het Eefdense bedrijf is voor de vierde keer in de lijst van Gazellen te vinden. De afgelopen drie jaar maakte ValidSign zo’n grote groei mee dat het in aanmerking kwam voor een vermelding. Vorig jaar draaide het bedrijf een omzet van €4,2 miljoen. In de afgelopen jaar was de omzetgroei zo'n 158%.

Plek 51 - Taurus Corporate Finance (Deventer)

Het Deventer Taurus Corporate Finance is een adviesbureau dat overnames en fusies begeleidt. ,,Wij begeleiden bedrijfsovernames en herstructureren bedrijven die daar behoefte aan hebben. Wij zoeken de nieuwe eigenaren’’, licht directeur Mark Eenink toe.

Het bedrijf is opgericht in 2012, is voor de vierde keer een FD Gazelle en heeft 15 vaste werknemers. De omzet van Taurus Corporate Finance bedroeg in 2021 4,7 miljoen euro, over de afgelopen 3 jaar groeide de omzet van het bedrijf met 172 procent.

Eenink legt uit dat voor de groei ook het aantal werknemers van belang is. ,,Wij zijn echt een ‘handjes business’, we moeten veel deals kunnen doen. Je hebt omvang en vooral expertise nodig om alle posities goed te bezetten, vooral expertise.’’ Het bedrijf groeit volgens hem vooral dankzij mond-op-mond-reclame. ,,Het goed uitvoeren van opdrachten is goed voor nieuwe opdrachten.’’

De directeur is verheugd door de notering. ,,Het geeft aan dat wij een gezonde ontwikkeling doormaken. Dat is ook fijn voor potentiële werknemers, om te zien dat ze bij een bedrijf met een gezonde ontwikkeling terechtkomen.’’

Plek 81 - 2Solar (Zwolle)

Dit Zwolse bedrijf is een reus op het gebied van software in de energietransitie. 2Solar levert een softwareplatform aan bedrijven in de markt van duurzame energie. Volgens mede-oprichter Erik Jan van de Worp begeleidt de software de volledige ‘klantenreis’.

Het bedrijf is opgericht in 2015, staat voor de vierde keer in de lijst van Gazellen en heeft 59 vaste werknemers. De omzet van het bedrijf bedroeg in 2021 3,9 miljoen euro. Over de afgelopen 3 jaar groeide de omzet van het bedrijf met 104 procent. Sinds de start van het bedrijf werden meer dan 3,1 miljoen projecten mogelijk gemaakt met de software, waar van 1,3 miljoen dit jaar.

De software van 2Solar bestaat uit 12 modules en bedient alle onderdelen van het aanleggen van zonnepanelen. Van de planning hoeveel panelen nodig zijn, tot het ondersteunen van geplaatste systemen. Het bedrijf is marktleider in die branche en breidt snel uit, vertelt Van de Worp trots. ,,We vestigen ons naast Nederland en België ook in Duitsland en Spanje.’’

De notering in de top 100 is voor hem: ‘erkenning van wat we doen’. Maar Van de Worp ziet het ook als een sterke marketingtool om verder te groeien. ,,We hopen meer collega's te vinden die kunnen helpen in de energietransitie.’’

Plek 86 - Mooiwater (Dronten)

Mooiwater is een leverancier van waterontkalker. Het Drontense bedrijf werd opgericht in 2016 en is voor de tweede keer een FD Gazelle. Mooiwater heeft 6 werknemers vast in dienst en draaide het afgelopen jaar een omzet van 1,2 miljoen euro. De omzet groeide over de laatste drie jaar fors, met 162 procent.

Plek 100 - LeadLogic (Ermelo)

De hekkensluiter van de top 100 is het Ermelose LeadLogic. Dit digitale marketingbureau werd opgericht in 2016. Het is de eerste keer dat het bedrijf opduikt in de lijst met Gazellen. ,,Het is een mooie bevestiging van extern dat wij op de goede weg zijn’’, reageert eigenaar Jeroen Bos trots.

LeadLogic heeft 17 vaste werknemers en werkt als marketingbureau aan de groei van MKB-bedrijven. De omzet van het bedrijf bedroeg in 2021 2,1 miljoen euro. Over de afgelopen 3 jaar groeide de omzet van het bedrijf met 212 procent. Het bedrijf helpt andere bedrijven groter te worden. ,,Dit doen we via online marketing en het beter zichtbaar en vindbaar maken van bedrijven.’’

,,Maar ook via nieuwe sociale mediakanalen, als bijvoorbeeld TikTok.’’ Het bedrijf breidt volgens Bos op meerdere manieren uit. ,,Nieuwe medewerkers, opdrachten, partners en kwaliteit van de dienstverlening. Juist doordat wij anderen laten groeien, groeien wij zelf.’’