Dit zijn de snelst groeiende bedrijven van de regio: ‘Wij zijn echt een handjesbusiness’

Vijf bedrijven uit Oost-Nederland zijn opgenomen in de FD Gazellen top 100. De hoogste notering is voor ValidSign uit Eefde. Ook bedrijven uit Deventer, Zwolle, Zeewolde en Ermelo kregen dit jaar een vermelding. Hier lees je welke dit zijn.

Het is een prestigefeest voor kleine en grote Nederlandse bedrijven: de jaarlijkse Gazellen-uitreiking van het Financieel Dagblad. Daar worden de hoogst genoteerde kleine, middelgrote en grote bedrijven beloond.

Daarnaast stelt het FD ook een lijst samen van de honderd snelst groeiende bedrijven uit het hele land. Op deze lijst vinden we een handjevol bedrijven uit onze regio terug.

Plek 26 - ValidSign (Eefde)

Het softwarebedrijf verovert de markt van het digitaal ondertekenen van documenten. ValidSign, opgericht in 2014, levert onder meer de ondertekeningssoftware van PostNL. Binnen het softwarebedrijf zijn 26 mensen vast werkzaam. Vorig jaar draaide het bedrijf een omzet van 4,2 miljoen euro. In de afgelopen jaar was de omzetgroei zo'n 158 procent.

Plek 51 - Taurus Corporate Finance (Deventer)

Taurus is een adviesbureau dat overnames en fusies begeleidt. Het bedrijf is opgericht in 2012 en heeft 15 vaste werknemers. De omzet van Taurus Corporate Finance bedroeg in 2021 4,7 miljoen euro, over de afgelopen drie jaar groeide de omzet van het bedrijf met 172 procent.

Directeur Mark Eenink: ,,Wij zijn echt een ‘handjesbusiness’, we moeten veel deals kunnen doen. Je hebt omvang en vooral expertise nodig om alle posities goed te bezetten, vooral expertise.’’ Het bedrijf groeit volgens hem vooral dankzij mond-op-mond-reclame.

Plek 81 - 2Solar (Zwolle)

Dit Zwolse bedrijf is een reus op het gebied van software in de energietransitie. 2Solar levert een softwareplatform aan bedrijven in de markt van duurzame energie. Het bedrijf is opgericht in 2015 en heeft 59 vaste werknemers. De omzet van het bedrijf bedroeg in 2021 3,9 miljoen euro.

De software van 2Solar bedient alle onderdelen van het aanleggen van zonnepanelen. Mede-oprichter Erik Jan van de Worp: ,,We vestigen ons naast Nederland en België ook in Duitsland en Spanje.’’

Plek 86 - Mooiwater (Dronten)

Mooiwater is een leverancier van waterontkalker. Het Drontense bedrijf werd opgericht in 2016. Mooiwater heeft zes werknemers vast in dienst en draaide het afgelopen jaar een omzet van 1,2 miljoen euro.

Plek 100 - LeadLogic (Ermelo)

Dit digitale marketingbureau werd opgericht in 2016. ,,Het is een mooie bevestiging dat wij op de goede weg zijn’’, reageert eigenaar Jeroen Bos op de notering in de lijst.

LeadLogic heeft 17 vaste werknemers en werkt als marketingbureau aan de groei van MKB-bedrijven. De omzet van het bedrijf bedroeg in 2021 2,1 miljoen euro.