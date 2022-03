Dit zijn de thema’s waar raadsleden volgens jullie de komende vier jaar mee aan de slag moeten

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Cijfers dalen weer verder, gemeente Nijkerk meeste nieuwe besmettin­gen van Oost-Nederland

De regio Oost-Nederland daalt opnieuw flink in het aantal besmettingen. Waren er gisteren nog meer dan 400 besmettingen in enkele plaatsen te bespeuren, vandaag blijven alle gemeenten in Nederland onder de 300 besmettingen per 100.000 inwoners. Het aantal nieuwe besmettingen ligt nu op 4056 in de drie veiligheidsregio’s, gisteren waren dit er nog 5433.

