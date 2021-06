Dode en drie gewonden nadat tuktuk van dijk afraakt en tuin inrijdt

Volgens de officier van dienst van de politie, die ter plaatse is in Kesteren, zaten er zes of zeven vrouwen in de tuktuk. ,,Zij zijn familie van elkaar. Ze schoten met de tuktuk door een hek op de dijk en rolden naar beneden.” Onbekend is of de persoon die overleden is in het voertuig zat, of in de tuin.