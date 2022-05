Dodelijke schietpartij in Alblasserdam • Heldendaad door twee Zwolse jongens

Deze jonge vader boorde zijn vliegtuig in een trein vol munitie in de Achterhoek: ‘Fabelach­tig, dit moet mijn familie weten’

Bij WO II-gevechten in de Achterhoek stortte ooit een Nieuw-Zeelandse piloot neer. Hij boorde zijn vliegtuig in een Duitse munitietrein, die explodeerde tot een vuurzee. Bij recente graafwerkzaamheden werden vliegtuigresten én een horloge gevonden. Vandaag krijgt een tunnel zijn naam. Dit is het verhaal over de meeslepende kamikazevlucht van piloot Raymond Cammock.

24 maart