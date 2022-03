Door de bril van de verdachte mag je daar hout storten

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Totaal aantal besmettin­gen in Oost-Nederland neemt af, in Flevoland nemen besmettin­gen toe

Het totale aantal nieuwe besmettingen in de regio Oost-Nederland is afgenomen. Dat komt voornamelijk door de veiligheidsregio IJsselland. In de veiligheidsregio Flevoland namen de nieuwe besmettingen juist flink toe, met name in de gemeente Noordoostpolder waar 420 positieve tests per 100.000 inwoners werden gemeld.

20 februari