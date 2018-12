Doordeweeks bouwt Henri vrachtwagens,maarin het weekend maakt hij gitaren

Invloedrij­ke Zwollenaar is helemaal niet bezig met lijstjes

16 december Plek 123. Gefeliciteerd. Jacco Vonhof weet zaterdagochtend even niet waarover dit appje van een zakelijke relatie over gaat. 123? Van welke lijst? Al snel weet de Zwolse ondernemer en voorzitter van MKB Nederland waar het om gaat. De Top 200 van invloedrijkste Nederlanders, samengesteld door de Volkskrant. ,,Grappig’’, reageert hij. ,,Maar voor mij is er maar een positie die er toe doet: de nummer 1 van MKB Nederland. Dat is voor mij de belangrijkste plek, daar wil ik het goed doen.’’