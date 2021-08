Drank verwoest het leven van deze 55-jarige vrouw uit Deventer: ‘Ik ben bang van mijzelf’

Nedersak­sisch gaat vaker over de tong in Overijssel dan in Gelderland: doe mee aan de streektaal­quiz

19 juli Een derde van de bevolking in Overijssel gebruikt thuis een andere voertaal dan het Nederlands. Vooral Nedersaksisch is er populair. Dat is bij bijna een kwart thuis de voertaal. In Gelderland (10,2 procent) is dat een stuk minder het geval, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).