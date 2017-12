Drie dagen vrij, wat kun je doen?

Sportief

Voor de elfde keer wordt op oudjaarsdag de Brink tot Brink-loop gehouden in Deventer. De start van de loop is op de Brink in Deventer en de finish ligt op de Brink in Bathmen. Het gaat over een afstand van 10 kilometer. Op oudjaars- en nieuwjaarsdag kan bij Winterworld Zwolle geschaatst worden.

Met kinderen

In het Speelgoedmuseum in Deventer is een expositie van bijzondere poppenhuizen (ook zondag open). In Windesheim wordt door On Campus een Mega Sport & Speel Spektakel gehouden op zaterdag. Kinderen van 4 tot en met 14 jaar kunnen gebruikmaken van de klimwand, het zwembad of zaalvoetballen. Tot en met zaterdag is in Apeldoorn het Wintercircus nog te zien. Ook is komend weekeinde in Apeldoorn het Winterpaleis geopend, maar let op: maandag is het gesloten. Op 1 januari kunnen kinderen in Apeldoorn nog een zakcentje bijverdienen door te helpen bij het opruimen van vuurwerkrommel.