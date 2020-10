Driemaal zoveel nieuwe besmettingen in deze regio, kijk hier hoe het in jouw plaats zit

CHECK JOUW PLAATSHet aantal nieuwe corona-besmettingen in de regio IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland van de afgelopen 24 uur ligt hoger dan de toename van een dag eerder. In Noord- en Oost-Gelderland was dit aantal zelfs driemaal zo hoog. In Flevoland veranderde er ten opzichte van gisteren niet zoveel.

Hoe ontwikkelt het coronavirus zich in jouw omgeving? Check het hier op de kaart.

Voor de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland viel gisteren met 71 nieuwe besmettingen nog een daling te melden ten opzichte van een dag eerder. Vandaag is alles anders met een forse stijging van 239 nieuwe besmettingen.

In de regio IJsselland nam het aantal besmettingen met 107 toe. Gisteren lag deze toename op 71 nieuwe positieve coronatests.

In Flevoland bleef het aantal nieuwe besmettingen ongeveer gelijk. Het aantal besmettingen nam met 74 toe, gisteren lag dit aantal op 70 nieuwe besmettingen.

Code rood

Met name in de Achterhoek, langs het Veluwemeer en langs de IJssel nam het aantal nieuwe besmettingen fors toe. Gisteren waren alleen de gemeenten Olst-Wijhe en Nijkerk donkerrood. Vandaag kwamen er negen gemeenten in het donkerrood bij: Berkelland (+17) , Dalfsen (+9), Harderwijk (+16), Hattem (+4), Lochem (+15), Nunspeet (+9), Putten (+8), Staphorst (+9) en Voorst (+10). De gemeente Nijkerk wisselde daarentegen van donkerrood naar het ‘veiligere’ oranje.

De gemeente Staphorst, die na drie kerkdiensten met zeshonderd aanwezigen onder een vergrootglas ligt, wisselde de afgelopen dagen tussen donkeroranje en rood, maar is met negen nieuwe besmettingen nu dus donkerrood. Buurgemeente Zwartewaterland heeft één nieuwe besmetting.

In Elburg is een opvallende toename te zien: in een dag tijd wijzigde de toename van nul naar zeven nieuwe besmettingen.

Dagrecord

Landelijk gezien steeg het aantal besmettingen met 5831, die stijging was goed voor opnieuw een dagrecord. Het aantal besmettingen kwam vandaag ook voor het eerst boven de 150.000 uit. De grens van 100.000 werd eind september bereikt. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 32.000 nieuwe besmettingen gemeld.

Randstad

In Amsterdam werden de afgelopen 24 uur 440 positieve testen genoteerd. Dat zijn er 21 minder dan gisteren. In Den Haag was eveneens een kleine daling te zien. Van 326 naar 316 in de afgelopen 24 uur. In Rotterdam steeg het aantal positieve corona-uitslagen daarentegen opnieuw: van 326 naar 422.

In Twente, de regio die afgelopen week in een brandhaard veranderde, daalde het aantal besmettingen. Gisteren werden daar nog 214 positieve tests genoteerd, vandaag waren dat er 186.

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is gestegen tot 1070. Dat zijn 49 patiënten meer dan woensdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het merendeel ligt op verpleegafdelingen, 228 van de mensen met de longziekte Covid-19 liggen op de intensive care, een toename van 18 in de afgelopen 24 uur.

Duitse hulp

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, maakt zich zorgen over de aanhoudende stijging. ,,De omslag moet nu wel komen. Maar de nieuwste cijfers doen vrezen dat de stijging doorzet”, aldus de voorzitter. “Ik maak me veel zorgen over de reguliere zorg en over hoelang dit gaat duren”. De sterke groei van het aantal coronapatiënten de afgelopen weken kan volgens hem betekenen dat voor de ziekenhuiszorg al binnen een week hulp uit Duitsland ingeschakeld moet worden.

