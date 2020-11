Drukte in binnensteden van Apeldoorn, Zwolle en Deventer: Ieder z'n eigen smoesje om tóch ‘te moeten’

Zutphense zaterdag zonder funshop­pers: ‘We hebben nu een taart zonder kers’, zegt winkelier Annemarie

18:32 De ‘coronaboodschap’ van premier Mark Rutte aan het Nederlandse volk was duidelijk vorige week: ga niet voor de lol winkelen. Die oproep schijnt te zijn doorgedrongen tot Zutphen. Want waar in het weekend normaal gesproken hordes mensen in de Hanzestad nieuwsgierig van winkel naar winkel hoppen, is het deze zaterdag erg rustig.