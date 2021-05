Drukte in de binnensteden op eerste ‘versoepelzaterdag’, ingrijpen hoeft niet

De IJssel is veiliger maar de weidevo­gels in de Voorster­klei lijden

26 april Sinds de dijk enkele jaren geleden bij de Voorsterklei is verlegd om de IJssel meer ruimte te bieden, is de kans op overstromingen enorm verkleind. De weidevogels in het Natura 2000-gebied hebben echter het nakijken. De uiterwaarden zijn door de ingreep droger geworden en de levensbiotoop van grutto’s, tureluurs en kieviten is ernstig aangetast. ,,Een paar jaar geleden hadden we nog twintig kievitsnesten, nu nog maar zeven.’’