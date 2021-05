Drukteradar helpt deze zomer om mensenmassa’s te vermijden

Nog een rechter die op de rem trapt bij 5G-mast: KPN moet in Emst eerst met risicofei­ten komen

19 mei KPN moet eerst met feiten komen over blootstellingsrisico’s voordat een omstreden 5G-mast in Emst mag worden gebouwd. Dat blijkt uit een tussenvonnis in een rechtszaak die is aangespannen door de Vereniging Milieuzorg Epe. Daarmee trapt opnieuw een lagere rechter op de rem bij de bouw van zendmasten: er mag niet te licht over de gezondheidsrisico’s heen worden gestapt.