Duindorpse moeder woedend over arrestatie zoon (9): ‘Hij weet niet eens wat een molotovcocktail is!’

Rellen in Duindorp na afgelasten van vreugde­vuur: dertien mensen aangehou­den

16:32 Bij rellen in de Haagse wijk Duindorp zijn afgelopen nacht dertien mensen opgepakt, onder wie een jongetje van (9). De relschoppers zetten meerdere ondergrondse containers, een boom en een bushalte in de wijk in brand. Diep in de nacht werd ook nog een leegstaande patatkraam in brand gestoken. Waarnemend burgemeester Remkes reageert fel op de ongeregeldheden, die begonnen nadat bekend werd dat er dit jaar geen vreugdevuur mag worden gebouwd op het strand.