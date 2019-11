Duizenden rokers besluiten met hulp van huisarts te stoppen: zie hier de toename in jouw woonplaats

video Dit is het geheim van de perfecte sportvloer (en die komt uit Deventer)

24 oktober ‘Onze vloeren zijn goed voor wereldtitels,’ zegt directeur Piet Nieuwpoort van Sika in Deventer. Sika is uitvinder en producent van Pulastic. En die vloeren liggen in topsportcomplexen, maar ook in gewone sporthallen en gymzalen in de hele wereld. Ooit begon het bedrijf in een schuurtje in Apeldoorn.