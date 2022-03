Duurdere rijlessen door stijgende benzineprijzen

De benzineprijzen rijzen de pan uit en dat is voor consumenten heel vervelend, maar ook veel ondernemers hebben last van de prijsstijging. Rijschoolhouders zijn de dupe van de prijsverhoging van de benzine. Worden de rijlessen hierdoor ook duurder?

Voor de rijschoolhouders zijn de kosten hoger door de gestegen brandstofprijzen. Sommige rijscholen willen daarom hun tarieven verhogen. Vier rijschoolhouders vertellen hun redenen om wel of niet de lestarieven te verhogen.

Zij verhogen hun prijzen

De rijschool Kooij en Wallet uit Biddinghuizen wil zijn prijzen verhogen. ,,Wij denken er nu over na om onze prijzen met 2,50 euro te verhogen”, zegt Aart-Jan Wallet, mede-eigenaar van de rijschool. Gemiddeld kost het Wallet volgens hem zo’n 3,50 euro per uur meer aan benzine. Dat is al snel 140 euro per werkweek. ,,Aan het begin van het jaar hebben wij onze prijzen nog verhoogd met 5 euro, maar tanken is op dit moment gewoon zo duur, het is niet te doen voor ons.”

Volledig scherm Aart-Jan Wallet van rijschool Kooij en Wallet. © Rijschool Kooij en Wallet

Rijschool Rotman uit Wierden heeft zijn prijzen al verhoogd. ,,Wij zijn al met 2 euro omhooggegaan en het zit er wel in dat dit nog meer wordt”, zegt Henk Rotman van de gelijknamige rijschool. ,,Tanken is gewoon niet plezierig meer. Het is niet meer te doen voor rijschoolhouders. Ik ben niet de enige die omhoog is gegaan, al mijn collega’s hebben hun tarieven verhoogd.”

Zij verhogen hun prijzen niet

Rijschool Lobbezoo uit Ermelo heeft zijn prijzen nog gelijk gehouden. Lobbezoo, eigenaar van de rijschool: ,,Wij vinden het niet fair tegenover de leerlingen om onze prijzen te verhogen. Zij kopen een lespakket, dan willen we ze niet na die tijd om een verhoging vragen.” Het kost Lobbezoo ongeveer 1 euro per les extra door de prijsverhogingen. ,,Dat zijn ook kosten die erbij horen. We kijken het even aan tot juni. Als in juni de prijzen nog steeds zo hard stijgen, misschien overwegen we dan om onze tarieven te verhogen. Maar voor nu nog niet.”

Ook Autorijschool Andries uit Doornspijk laat de prijzen eerst nog even gelijk. ,,Dat hoort bij ondernemerschap, het incalculeren van deze kosten”, zegt Adries van de Werfhorst, eigenaar van de rijschool. ,,Alles wordt duurder. Wij kijken jaarlijks naar de prijzen of ze nog op peil zijn met de lessen die we geven. Dat er dan onverwachte kosten komen, dat is risico van het vak.” Voor nu laat Andries zijn prijzen dus gelijk. ,,Als het echt de pan uit rijst, dan kijken we wel weer verder.”

Rijscholen bezoedelen hun naam

Secretaris Irma Brauers van Vereniging Rijschool Belang zegt hetzelfde als Van de Werfhorst. ,,Ondernemen gaat over het calculeren van je mogelijke kosten en opbrengsten. Hierin moet je altijd een extra marge hebben. Met rijlessen van 35 euro of met hoge kortingen gaat dit je niet lukken. Nu zeggen veel rijschoolhouders dat de stijgende benzineprijzen de boosdoener zijn, maar zij hebben dus niet hun inkomsten goed afgestemd op hun kosten. Dat is dan het risico.”

Ook zegt Brauers dat de rijschoolhouders niet zomaar hun prijzen kunnen verhogen. ,,Je kunt niet vooraf een prijs met de consument afspreken en achteraf nog meer geld van ze vragen. Dat heet consumentenbescherming. Iedereen is vrij om zijn prijzen te verhogen, mits het juridisch is toegestaan. Achteraf geld vragen mag dus niet en daarmee bezoedelen de rijschoolhouders hun naam.”