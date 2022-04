EBS neemt eind dit jaar busvervoer in de regio over van Keolis

Nog geen drie op de tien kandidaat-raadsleden in Oost-Nederland is vrouw: ‘Dit is slecht voor onze democratie’

Nog geen drie op de tien kandidaat-raadsleden in Oost Nederland is vrouw. In de gemeenten Oldebroek, Elburg, Staphorst en Urk ligt het aandeel vrouwen zelfs onder de 20 procent. Dat blijkt uit onderzoek van de Stentor.

8 maart