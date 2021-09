Economie Oost-Nederland groeit dit jaar het hardst in Europa

Thuiskomen

In heel Nederland voorspelt senior-onderzoeker bij Rabobank Rogier Aalders een economische groei van 4,2 procent. Andere topgroeiers in onze regio zijn Flevoland (5,6 procent), Veluwe (4,9 procent), Achterhoek (onder andere Zutphen, Brummen en Lochem, 4,7 procent) en Noord-Overijssel (Regio Zwolle, 4,6 procent). En dat zijn percentages waar je heel goed mee kunt thuiskomen, constateert Aalders.

Op niveau

In regio’s in het westen van het land pakt dit jaar de economische groei over het algemeen een stuk minder fors uit. Maar ook daar zit alles in de plus: de curve gaat overal omhoog. ,,Aan het einde van het derde kwartaal zitten we landelijk weer gewoon op het niveau van voor de crisis’’, voorspelt Aalders.