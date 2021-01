Een blik in de vooruitkijkspiegel: ‘Was wijsheid maar zo besmettelijk als het virus’

,,De gesprekken over corona kunnen wel heel ingewikkeld zijn,” merkt filosofe Minke Tromp uit Deventer. We willen graag zekerheid, maar die is er niet. ,,Alles rond corona is veranderlijk gebleken, maar als mensen dan iets zeker denken te weten wordt die mening met verve gedeeld. Het samen zoeken naar antwoorden, daar is geen ruimte voor. We doen ons eigenlijk steviger voor dan we zijn.”