Een fataal ongeluk op de N50 en dode karpers in Deventer

Kerkbus uit IJsselmui­den bereikt grens van Polen met Oekraïne en wil met 45 mensen terug: ‘Niet ongevaar­lijk’

Leden van kerkgemeenschap De Hoeksteen uit IJsselmuiden zijn na een tocht van 1363 kilometer gearriveerd in het Poolse Chelm, vlakbij de grens met Oekraïne. De bedoeling was om 19 mensen van hun Oekraïense partnergemeenschap op te halen die op de vlucht zijn geslagen voor de oorlog in hun land. ,,We komen waarschijnlijk met 45 mensen terug.’’

2 maart