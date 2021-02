Een huis kopen in coronatijd is een behoorlijk gedoe: hoe doe je alles coronaproof?

Gert-Jan van Leeuwen (26) woont samen met Mariët van Schie (24) in een Apeldoorns appartement. Ze zoeken een eengezinswoning. Gert-Jan: ,,We wonen nu op vierhoog zonder lift. We willen kinderen, dus we willen niet acht trappen op lopen met de kinderwagen. Wat meer ruimte zou ook fijn zijn.” Het koppel is nu al aan het zoeken, want ,,waarschijnlijk hebben we toch pas over een jaar of anderhalf een huis.” De lage rente van nu vinden ze ook aantrekkelijk.