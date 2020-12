Een Huis Vol: Johan ‘the legend’ Jelies en zijn gezin schitteren in nieuw seizoen

Check jouw plaats KAART | Flink meer coronabe­smet­tin­gen in Oost-Nederland, Flevoland op een na slechtst scorende veilig­heids­re­gio

3 december Het aantal nieuwe coronabesmettingen is in Oost-Nederland in de afgelopen 24 uur met bijna tweehonderd toegenomen. Urk scoort na een betere dag verhoudingsgewijs weer het slechts van heel Nederland.