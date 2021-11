Een middagje Zwols derby voetbal met corona regels: ‘Het is hier de BV Nederland in het klein, met alle discussie eromheen’

Zaterdagmiddag bij HTC Zwolle, ‘De leukste voetbalclub voor iedereen,’ zoals de club zichzelf afficheert. Op het programma staat de stadsderby tegen de Zwolsche Boys. Normaal is het sportpark van HTC dan ramvol. Vandaag lopen er alleen spelers en bestuursleden rond. Dat was tot vrijdag niet het plan. HTC wilde in de kantine een volkszanger uitnodigen en de kantine openstellen voor publiek, dat op vertoon van een QR code naar binnen zou mogen. Een klein feestje, en niet te veel poeha erom heen. Dat was de gedachte, want volgens de regels mag het.