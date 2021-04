Een nieuw seizoen wacht, maar het piept en kraakt in de toerismebranche: ‘Oppassen voor verschraling’

In Deventer kunnen studenten een middagje fysiek les krijgen, tenminste, áls docenten hun haar mogen wassen

1 april Docenten van Saxion Hogescholen gaan op 12 april één middag fysiek lesgeven aan hun studenten. Dat doen ze in de Deventer kapperszaak Modify The Hairfactory, terwijl ze als ware kappers de haren van hun studenten opleuken. In een uur tijd is ruimte voor 16 studenten. Het is een truc die twee docenten hebben bedacht om volgens de regels coronaproof toch fysiek les te kunnen geven.