Een nieuwe dienstregeling voor bus en trein, dit gaat er veranderen

In de meeste plaatsen gaat het om kleine veranderingen, maar het is toch even opletten geblazen voor gebruikers van het openbaar vervoer. Zondag gaan de nieuwe dienstregelingen in voor trein en bus. De opvallendste aanpassingen op een rijtje.

Een van de opvallendste wijzigingen in deze regio is Keolis als nieuwe speler op de markt. Vanaf zondag neemt dit bedrijf een aantal lijnen over. De treinen van Keolis Nederland op de trajecten Zwolle - Kampen, Zwolle - Enschede en Zutphen - Oldenzaal en de treinen van Arriva op de trajecten Zwolle - Emmen en Almelo -Mariënberg gaan rijden onder de nieuwe merknaam Blauwnet.

Nieuwe sneltrein

Keolis introduceert de nieuwe sneltrein op het traject Raalte - Enschede. Nu rijden er nog verouderde dieseltreinen op het traject, maar vanaf zondag maken zij plaats voor nieuwe, geëlektrificeerde treinen. De snelheid op het traject gaat omhoog van 100 km/u naar 130 km/u. Reizigers zijn daardoor een aantal minuten sneller op hun bestemming dan nu nog het geval is. Naast de tijdswinst hebben treinreizigers tussen Enschede en Zwolle vooral meer comfort: de zogenoemde Flirt 3-treinen beschikken over WiFi, airco, verstelbare stoelen, zonneschermen, oplaadmogelijkheden en een toilet.

Spits wijzigingen

In de spits zijn er een paar gewijzigde vertrektijden: De Sprinter Apeldoorn - Almelo - Enschede wacht op werkdagen tijdens spitsuren in Almelo 1 keer per uur 13 minuten voordat deze kan doorrijden richting Enschede. In de andere richting is dit 6 minuten.

Quote Naast de tijdswinst hebben treinreizigers tussen Enschede en Zwolle vooral meer comfort

In Zwolle gaat de Intercity uit Groningen aansluiten op de Blauwnet-treinen naar Enschede. De reiziger hoeft voor de snelste verbinding niet meer om te reizen via Deventer. De tijdwinst is circa 5 minuten. Daarbij moet er wel opgelet worden op het opnieuw uit- en inchecken bij het wisselen van vervoerder.

Leeuwarden

Op werkdagen rijden er 4 in plaats van 3 treinen per uur tussen Leeuwarden en Meppel. De Sprinter Leeuwarden - Meppel rijdt 2 keer per uur. De Intercity Leeuwarden - Zwolle - Utrecht Centraal - Rotterdam Centraal stopt voortaan ook in Meppel.

De treinen naar Coevorden in de middag vertrekken vanaf zondag 3 minuten later, hierdoor is er een ruimere overstaptijd in Zwolle en is de wachttijd in Dalfsen verminderd tot 1 minuut.

Door de geringe bezetting rijdt Lijn 15 Apeldoorn - Twello lijn voortaan eenmaal per uur. Syntus Gelderland heeft met het maken van de dienstregeling rekening gehouden met de schooltijden van het AOC in Twello. De bus rijdt ook weer via het Marktplein in Apeldoorn. Op zaterdag rijdt lijn 15 als Kolibrie en moet net als in de avond en op zondag worden gereserveerd.

Arriva bussen

De lijnvoering in Zutphen en Warnsveld is compleet aangepast. Lijn 80 rijdt voortaan 1 keer per uur van station Zutphen via de Zuidwijken naar Warnsveld en Vorden. ’s Avonds en op zaterdag en zondag rijdt lijn 80 niet. Op die momenten wordt de verbinding met het station verzorgd door buslijnen 82, 83 en 84.

De vertrektijden van buslijn 81 zijn aangepast zodat de overstapmogelijkheden op station Deventer richting Twente en Apeldoorn beter worden. Halte Industrieweg in Zutphen komt te vervallen.