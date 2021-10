Één op acht jongeren in Heerde krijgt jeugdzorg, in Staphorst één op 24: zo zit dat in jouw gemeente

Staphorst: doet minder vaak beroep op officiële instanties

Woordvoerster Margriet Boer namens de gemeente Staphorst, waar slechts 4,2 procent van de jongeren hulp krijgt van jeugdzorg (ongeveer één op 24): ,,Het is in lijn met vorige jaren dat weinig jongeren in onze gemeente jeugdzorg ontvangen. Één van de factoren is dat de sociale cohesie in Staphorst groot is. Inwoners staan voor elkaar klaar bij problemen en zorgen. Men doet daardoor minder vaak direct een beroep op officiële instanties. Daarnaast zien we dat zaken die spanningen in gezinnen veroorzaken en daarmee weerslag hebben op kinderen minder vaak voorkomen in onze gemeente. Zo heeft Staphorst de laagste werkloosheid van Nederland en zijn er minder inwoners met een grote schuldenproblematiek.’’ Wethouder Alwin Mussche voegt daar aan toe: ,,De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren gezond kunnen opgroeien, daarom onderhouden wij goede, nauwe contacten met allerlei partijen in onze lokale samenleving zoals huisartsen, scholen, sportverenigingen en kerken. Als er zorgen zijn, bespreken we dit. De lijnen zijn kort.”