Eerst zon, dan weer regen: dit doet het wisselvallige weer met bedrijven uit de regio

Bij openluchtzwembad De Abelen in Swifterbant is het weerbericht leidend bij de vraag of ze in de middag überhaupt de deuren openen, legt teamleider Jolanda Schram uit. ,,19 graden en volle zon is open. Maar 20 graden zonder zon, dan gaan we echt nadenken. We hebben deze zomer wel gedacht: we proberen het gewoon, we gaan wél open. Maar dan zie je dat mensen gewoon niet komen zwemmen. Het is dan geen mooi weer.”