Eerste hond van omstreden fokker uit Lettele afgemaakt

Deze week maakte Dierenbescherming bekend eind februari honderd honden in beslag te hebben genomen bij een broodfokker in Lettele. De honden waren er fysiek zeer slecht aan toe en ze waren niet gesocialiseerd. Dierenbescherming maakte schokkende beelden van de honden in de situatie waarin ze werden aangetroffen.

Gedrag

Volgens Michel van der Maas is het komende weken afwachten hoe het met de andere 99 honden gaat. ,,Fysiek lijkt het erop dat ze het kunnen redden, maar belangrijk is ook of ze nog te socialiseren zijn. Gedragsdeskundigen van de Universiteit Utrecht zijn daar nu mee begonnen. Het duurt nog wel weken voor we hier zicht op krijgen. Mogelijk kunnen sommige honden toch nog in gezinnen worden geplaatst, mogelijk zitten er ook honden tussen die geschikt zijn voor bewaking. En misschien moeten we toch besluiten nog meer honden in te laten slapen. Dat zal de tijd leren.’’