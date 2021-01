Eerste luchtalarm van 2021 gaat te laat af in IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland

Om stipt 12.00 uur zou in heel Nederland het eerste luchtalarm van 2021 moeten afgaan. Op dat tijdstip was het in de veiligheidsregio's IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland echter stil op straat. Zo'n twee minuten later dan normaal, loeide het alarm alsnog.

Het luchtalarm voor beide veiligheidsregio's wordt verstuurd vanuit de meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn. Deze handeling wordt handmatig uitgevoerd door de dienstdoende centralist. Dat het versturen van het signaal niet is geautomatiseerd, is een bewuste keuze.



,,Een incident, ongeluk of dreiging komt meestal onverwachts en daarom blijft het handwerk om de sirenes te laten loeien. Daarom is de test op elke eerste maandag van de maand ook handwerk”, stelt de veiligheidsregio IJsselland op haar website.

Het signaal, dat onafgebroken 1 minuut en 26 seconden duurt, ging in IJsselland en Noord- Oost-Gelderland dik twee minuten na 12.00 uur af. ,,We kregen meerdere vragen over hoe dit zit”, stelt Maurice van Zoelen, woordvoerder bij IJsselland. ,,In het systeem zien we dat de meldkamer om 12.01 uur de melding heeft verstuurd. Het kan net zijn dat de centralist een 112-melding kreeg om 12.00 uur. Zo'n telefoontje krijgt dan voorrang.”

NL-alert

Mocht je het luchtalarm - ook wel WAS (Waarschuwings- en Alarmeringssysteem) - op een ander moment horen dan de eerste maandag van de maand om 12.00 uur? Ga dan zo snel mogelijk een gebouw in, sluit ramen, deuren en zet (mechanische) ventilatie uit. Kijk of luister naar RTV Oost op je (nood)radio, autoradio, televisie of telefoon. Deze zender geeft belangrijke informatie van de overheid. Stel bovendien je telefoon in op NL-Alert.