Eindexamens in coronatijd, spanning bij scholieren in Oost-Nederland: ‘Straks ben ik de enige die niet slaagt...’

video Zo genoot de regio van de geopende terrassen: ‘De gasten waren zó lief’

28 april De terrassen gingen vandaag weer open, tot grote vreugde van veel horecaondernemers. Ook winkeliers keken reikhalzend uit naar deze dag, want een afspraak maken hoeft niet meer. Gevolg: flinke drukte in de binnensteden. Omdat ook de avondklok is afgeschaft, klinkt in de zorg vrees. Want wat doen deze versoepelingen met besmettingscijfers? We hielden vandaag een blog bij met alle bijzonderheden en ontwikkelingen in Oost-Nederland.