‘Eis dat provincie Gelderland fors investeert in vernieuwing en verbreding Veluwse fietspaden’

Lezersreacties & POLL Lezers over e-chop­pers: ‘Probleem is de groeps­groot­te, niet het vervoermid­del’

De populariteit van e-choppers leidt tot irritatie in Veluwse bossen, maar volgens meerdere lezers is dat niet terecht. ‘Het probleem mijns inziens is de groepsgrootte, niet het vervoermiddel. Zie ook wielrenners: solo of als duo meestal prettige lui, maar in een club van 10-plus nogal aso’, zo concludeert J.S. Katwijk.

31 augustus