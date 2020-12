Emotionele oproep ondernemers aan kabinet: 'Ik vrees dat er gaten gaan vallen in de winkelstraten’

Dit is waarom we steeds meer moeten betalen voor ons afval

1 december Ons afval is steeds vaker ‘te vies’ en die rekening krijgen we uiteindelijk zelf op ons bord. Afvalinzamelaars als ROVA en Circulus-Berkel zijn strenger en keuren vaker partijen plastic verpakkingsmateriaal (pmd), gft, textiel en oud papier af, omdat er te veel troep tussen zit. Mede daarom stijgt de afvalstoffenheffing in de meeste gemeenten in deze regio.