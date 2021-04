Enorme drukte bij klusbedrijven in Oost-Nederland: ‘Er is al een wachtlijst voor volgend jaar’

Bij het klusbedrijf van Gerrit Weenk uit Vierakker in de Achterhoek werkt nu een man of acht aan het uitbouwen van serres, het plaatsen van dakkapellen en het verbouwen van badkamers. ,,Maar als ik wil kan ik wel twintig man aan het werk krijgen”, zegt Weenk. ,,We zitten het hele jaar vol, elke keer komt er wat binnenwaaien. Ik kijk in de planning nog wat ik er tussen kan plakken, maar we hebben werk zat. Ik ga nu wel bewust op de rem trappen, ook bij vreemde klanten. Want het blijft maar bellen, bellen, bellen. Het is big booming.”