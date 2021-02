Enorme schouderklop voor inwoners IJsselland: niet langer predikaat ‘zeer ernstig’

Deze regio is momenteel het beste jongetje van de klas als het gaat om aantallen coronabesmettingen. De GGD-regio IJsselland zakt op het coronadashboard van de rijksoverheid naar risiconiveau ‘zorgelijk’, na maandenlang in ‘ernstig’ en ‘zeer ernstig’ te hebben verkeerd.

IJsselland heeft daarmee de primeur om als eerste GGD-regio verlost te zijn van het predikaat ‘zeer ernstig’ op het dashboard. De GGD-regio meldt 88 besmettingen per 100.000 inwoners. Omdat ook de instroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen relatief laag is, zakt IJsselland van het vierde risiconiveau naar niveau twee.

Landelijk ligt het gemiddelde op 146 besmettingen op de 100.000 inwoners. Vorige week tikte IJsselland met 99 besmettingen per 100.000 inwoners al het tweede niveau aan, waarvan de bovengrens op 100 ligt. ,,Dat hebben we deels te danken aan de enorme inzet waarmee mensen hun gedrag aanpassen aan de maatregelen’’, zegt directeur van de GGD IJsselland Rianne van den Berg.

Toch is ze niet hoopvol gestemd. ,,Deze weken laten maar weinig mensen zich testen. Minder dan landelijk. Daardoor vinden we gewoon minder besmettingen.’’

De daling geeft volgens Van den Berg een vertekend beeld. ,,Het RIVM verwacht de komende weken weer een stijging te zien van het aantal besmettingen. De status ‘zorgelijk’ is daardoor hoogstwaarschijnlijk maar tijdelijk. Hoe graag we dat ook anders zouden willen.’’

Noord- en Oost-Gelderland

Noord- en Oost-Gelderland noteerde de afgelopen week gemiddeld 86 coronabesmettingen per 100.000 inwoners. De week ervoor was dat nog 119. Dit is opmerkelijk omdat deze regio begin januari landelijk gezien nog tot de zes regio’s met de hoogste besmettingscijfers behoorde.

,,We zien al acht weken dat de cijfers dalen’’, zegt epidemioloog Caroline Timmerman van de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Een verklaring daarvoor heeft ze niet. ,,We dalen net iets harder dan de rest van Nederland. Je ziet dat de pandemie steeds met een golfbeweging door het land gaat.’’

Virus minder prominent aanwezig

Behalve IJsselland noteert ook de aangrenzende GGD-regio Gelderland-Midden lage besmettingscijfers. ,,Dit kan er op wijzen dat het virus in dit deel van Nederland wat minder prominent aanwezig is dan in Noord-Holland-Noord en Limburg-Noord, die momenteel met hogere aantallen te maken hebben’’, zegt Timmerman.

Noord- en Oost-Gelderland blijft als regio op het landelijk coronadashboard voorlopig ingedeeld bij risiconiveau ‘zeer ernstig’ omdat de ziekenhuisopnames gemiddeld genomen nog hoog zijn. Die instroomcijfers zijn het gevolg van de hoge besmettingscijfers eind december, begin januari in deze regio.

GGD-regio Flevoland noteert 106 besmettingen per 100.000 inwoners (niveau ernstig) en zit met ziekenhuisopnames nog in niveau ‘zeer ernstig’.

Niveau ‘waakzaam’

Het laagste risiconiveau op de routekaart van het kabinet is waakzaam. Daarvan zijn de oostelijke GGD-regio’s nog ver verwijderd, want hiervoor geldt een maximum van 35 besmettingen per 100.000 inwoners. Pas wanneer heel Nederland het niveau waakzaam bereikt, komt afschaling van veel coronamaatregelen in beeld.

In Noord- en Oost-Gelderland worden de meeste besmettingen nog steeds opgelopen in thuissituaties. ,,Op plek twee staat bezoek, maar dat neemt af.’’ Timmerman koppelt dit aan het maximum van één bezoeker en de invoering van avondklok, waardoor mensen minder geneigd zijn om ‘s avonds op visite te gaan.

Beide GGD-regio’s zien het aantal besmettingsclusters in zorginstellingen afnemen. In IJsselland zitten de meeste clusters bij bedrijven.

Bron- en contactonderzoek mogelijk

De dalende besmettingscijfers maken het voor de GGD’s weer mogelijk om het bron- en contactonderzoek volledig uit te voeren. Positief geteste inwoners hoeven hun directe contacten niet zelf te informeren zoals dat het geval was toen de cijfers hoog waren en de GGD het niet kon bijbenen.