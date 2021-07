Epe krijgt een 1 van de burger, maar gemeente is blij met zichzelf

Bent u tevreden over hoe de gemeenteraad in Epe werkt? Over het college van burgemeester en wethouders? En over de ambtenaren? De antwoorden van de inwoners, in de Quick Scan Lokale Democratie Epe die de afgelopen maanden is uitgevoerd, zijn vernietigend.

Gepiepeld

De gemeenteraad besloot om dat onderzoek in te stellen nadat burgers begin dit jaar duidelijk maakten zich gepiepeld te voelen door de gemeente. Dat gebeurde in de kwestie die het einde inluidde van het wethouderschap van Robert Scholten (Nieuwe Lijn). Hoe die had gehandeld in een conflict over uitritten, die de gemeente illegaal had laten aanleggen op bedrijventerrein Kweekweg, bezorgde de gemeenteraad ‘het schaamrood op de kaken’. De constatering van omwonenden van die uitritten dat arrogantie van de macht regeert in Epe, vormde aanleiding om ‘een leerproces in te zetten’.