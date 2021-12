Er gaan steeds meer mensen dood dan CBS verwacht, ook in Flevoland, Gelderland en Overijssel

De oversterftecijfers blijven stijgen: in week 47 stierven er in Nederland volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 4.093 mensen. Dat zijn er bijna 1.100 meer dan het CBS had verwacht. Ook in Flevoland, Gelderland en Overijssel lopen sterftecijfers op ten opzichte van voorgaande jaren.

Er is sprake van oversterfte wanneer er in een bepaalde periode meer mensen overlijden dan het CBS op basis van historie en rekenmodellen had verwacht (zie voor verdere uitleg het kader onder dit verhaal).

Landelijk

Uit de cijfers over week 47 (22 t/m 28 november) die het CBS vandaag bekend heeft gemaakt, blijkt dat er bijna 1.100 mensen meer zijn overleden dan werd verwacht. In de hele maand november komt het oversterftecijfer op 3.500. Daarvan zijn er door het RIVM 912 officieel geregistreerd als coronadode.

In de grafiek hieronder is te zien dat het aantal sterfgevallen in week 47 van dit jaar ten opzichte van 2019, toen Covid-19 nog geen invloed had op de sterftecijfers, is gestegen met 1.070. Maar ook ten opzichte van vorig jaar is een stijging te zien (758).

Volgens het CBS stierven er in oktober gemiddeld per week 350 mensen meer dan werd verwacht, maar in november al bijna 900.

Gelderland

Het CBS geeft geen exacte cijfers van oversterfte per provincie, maar de sterftecijfers in Flevoland, Gelderland en Overijssel volgen de landelijke trend.

Zo stierven er in Gelderland in week 47 van dit jaar 534 mensen. Dat zijn er 150 meer dan in dezelfde week van 2019 (en 135 meer ook dan vorig jaar).

Overijssel

Ook in Overijssel is het aantal sterfgevallen in deze week (289) flink hoger dan in dezelfde week van 2019 (187) en 2020 (239).

In de grafiek hieronder is te zien dat de lijn in sterfgevallen van dit jaar flink oploopt ten opzichte van de twee voorgaande jaren.

Flevoland

Ook Flevoland laat een stijging zien van het aantal overledenen ten opzichte van de twee voorgaande jaren. In week 47 stierven er in deze provincie 69 mensen. In de zelfde week van 2019 waren dat er 55 en in 2020 45.

Daarmee komt het sterftecijfer van de drie provincies in het verspreidingsgebied van de Stentor in week 47 op een totaal van 892 mensen. Dat zijn er 266 meer dan in 2019.

Gelderland en Overijssel boven landelijk gemiddelde Hoewel het CBS geen absolute cijfers geeft van oversterfte per provincie, heeft het wel een tabel met percentages over de hele maand november. Daaruit blijkt dat in Nederland 30 procent meer mensen stierven dan het CBS verwachtte. Limburg zit daar met 53 procent ver boven, maar ook in Gelderland (39 procent) en Overijssel (31 procent) zitten daarboven. Flevoland noteerde in november een oversterftepercentage van 28 procent.

Volledig scherm Het percentage overleden dat boven het verwachte aantal overledenen kwam in week 47, volgens het CBS. © CBS

Hoe rekent het CBS oversterfte uit? Het CBS spreekt van oversterfte als het aantal waargenomen overledenen in een bepaalde periode hoger is dan het aantal verwachte overledenen in dezelfde periode. Het verwachte aantal overledenen wanneer er geen corona-epidemie was geweest, is geschat op basis van waargenomen sterfte in de afgelopen vijf jaar. Eerst wordt voor elk jaar de sterfte per week bepaald. Vervolgens wordt per week een gemiddelde van de sterfte in die week en de zes omliggende weken bepaald. Deze gemiddelde sterfte per week levert een benadering op van de verwachte wekelijkse sterfte. Met behulp van de prognose van de bevolkingsontwikkeling wordt de verwachte sterfte per week herschaald om rekening te houden met bevolkingsgroei, vergrijzing en oplopende levensverwachting. Marges rond de verwachte sterfte zijn geschat op basis van de waargenomen spreiding in de sterfte per week in de afgelopen vijf jaar.