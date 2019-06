‘Er is misschien wel rechts gestemd, maar de gevolgen ervan zijn toch niet zo oké’

Is het toeval dat Sybrand Buma naar Leeuwarden vertrok en er toch ineens twee Zwolse IS-kinderen konden terugkeren uit een Syrisch vluchtelingenkamp? Is het toeval dat de formatiepoging met Forum voor Democratie in Zuid Holland is mislukt? Is het toeval dat Geert Wilders vrijwel van het politieke toneel lijkt te zijn verdwenen? Is het toeval dat de PvdA de grootste is geworden bij de Europese verkiezingen? Is het toeval dat er toch een pensioenakkoord kwam? Is het toeval dat we meteen door de campagne-, en mediastunt van DENK-voorman Kuzu heenprikken, die zich, wapperend met een Palestijnse vlag voor de Klaagmuur in Israël expres door Israëlische militairen liet staande houden, zodat hij dat lekker kon twitteren?

Satirische filmpjes van de SP waarin Frans Timmermans als een soort halve idioot wordt neergezet die met speelgoedtanks speelt, we hoeven het niet meer. Vrouwonvriendelijk gezwets van Thierry Baudet over vrouwen die toch minder geschikt zouden zijn om te werken en fantaseren over verkrachtingen, het kan ons gestolen worden. Maar de Brexit en alle gevolgen, de tranen van May, het wegvallen van de vanzelfsprekende band met de UK, dat laat ons niet onberoerd.

Met het vertrek van hardliner Buma naar Leeuwarden is er ineens oog voor het leed van twee Nederlandse onschuldige kinderen van 2 en 4 jaar oud, geboren uit twee ouders die keuzes maakten die niets met hen te maken hebben. Jaren mochten Jihad strijders niet terugkeren en in Nederland berecht worden. Ook voor hun kinderen werd geen uitzondering gemaakt. De kinderen waren tikkende tijdbommen, ze zouden geïndoctrineerd zijn, als ze dan in kampen omkomen, dan moet dat maar, was de gedachte. Minister Grapperhaus (CDA) had als ‘privé persoon’ geen geheim gemaakt van zijn voorkeur om de kinderen wel op te halen. Maar als politicus vond hij dat ze daar moesten blijven.