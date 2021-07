Er komen steeds meer dierenpensions bij en dat is nodig ook: ‘Het is heel druk’

Dierengedrags- en verzorgingscentrum Animal’s Faith in Klarenbeek zit helemaal vol. Het pension heeft plek voor zo’n 70 honden en 15 katten en alles is bezet. Volgens eigenaresse Remke Stegeman is het veel drukker dan voorgaande jaren, maar ze krijgt nog steeds veel last-minute aanvragen. ,,Zo’n 15 tot 20 telefoontjes per dag van mensen die nog snel even een plekje zoeken voor hun hond of kat en die moet ik allemaal een ‘nee’ verkopen. We zitten in de maanden juli en augustus al helemaal vol.” Dat geldt ook voor de dagopvang en het trainingscentrum van Animal's Faith: vol en wachtlijsten.